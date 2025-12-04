4 Aralık 2025 son depremler... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Her gün deprem hareketliliği gün içinde yakından izleniyor. Vatandaşlar, meydana gelen sarsıntıların yerini ve büyüklüğünü öğrenmek amacıyla verileri düzenli olarak kontrol ediyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı güncel bilgileri incelemek isteyen vatandaşlar "son depremler" aramasına ağırlık vermiş durumda...

Son depremler listesi...

09.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

08.34 – Tuşba (Van) – 1.5

08.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

07.46 – Susurluk (Balıkesir) – 1.4

07.41 – Eğirdir Gölü, Yalvaç (Isparta) – 1.1

07.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.27 – Merkez (Afyonkarahisar) – 1.3

07.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

07.17 – Doğanşehir (Malatya) – 1.2

06.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

06.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

06.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

06.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

06.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

05.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.38 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.4

05.36 – Ege Denizi, Bozcaada (Çanakkale) – 1.4

05.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.19 – Gazibaf (GKRY) – 2.7

05.09 – Seydikemer (Muğla) – 1.6

04.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.16 – Germencik (Aydın) – 0.9

04.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.08 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.3

04.05 – Ege Denizi, Dikili (İzmir) – 2.1

03.50 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.4

03.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

03.34 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.2

03.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

02.59 – Simav (Kütahya) – 1.7

02.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

02.52 – Doğanşehir (Malatya) – 2.5

02.43 – Khoy (İran), Özalp (Van) – 3.1

02.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

02.17 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.3

02.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.06 – Akçadağ (Malatya) – 1.6

01.56 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.2

01.39 – Nilüfer (Bursa) – 1.2

01.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

01.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

00.48 – Simav (Kütahya) – 1.1

00.32 – Simav (Kütahya) – 1.9

00.28 – Simav (Kütahya) – 1.8

00.26 – Gördes (Manisa) – 1.2