4 Aralık 2025 son depremler... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?
Ülke genelinde bugün farklı noktalarda hafif şiddette depremler kaydedildi. Bu sarsıntıların tamamının 4’ün altında gerçekleştiği bildirildi. Gün içinde en belirgin hareketliliğin yaşandığı bölgelerden biri ise Balıkesir’in Sındırgı ilçesi oldu. İşte 4 Aralık 2025 tarihli son deprem verileri…
Her gün deprem hareketliliği gün içinde yakından izleniyor. Vatandaşlar, meydana gelen sarsıntıların yerini ve büyüklüğünü öğrenmek amacıyla verileri düzenli olarak kontrol ediyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı güncel bilgileri incelemek isteyen vatandaşlar "son depremler" aramasına ağırlık vermiş durumda...
Son depremler listesi...
09.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
08.34 – Tuşba (Van) – 1.5
08.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.46 – Susurluk (Balıkesir) – 1.4
07.41 – Eğirdir Gölü, Yalvaç (Isparta) – 1.1
07.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.27 – Merkez (Afyonkarahisar) – 1.3
07.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.17 – Doğanşehir (Malatya) – 1.2
06.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
05.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.38 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.4
05.36 – Ege Denizi, Bozcaada (Çanakkale) – 1.4
05.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.19 – Gazibaf (GKRY) – 2.7
05.09 – Seydikemer (Muğla) – 1.6
04.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
04.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
04.16 – Germencik (Aydın) – 0.9
04.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
04.08 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.3
04.05 – Ege Denizi, Dikili (İzmir) – 2.1
03.50 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.4
03.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
03.34 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.2
03.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
02.59 – Simav (Kütahya) – 1.7
02.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
02.52 – Doğanşehir (Malatya) – 2.5
02.43 – Khoy (İran), Özalp (Van) – 3.1
02.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
02.17 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.3
02.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
02.06 – Akçadağ (Malatya) – 1.6
01.56 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.2
01.39 – Nilüfer (Bursa) – 1.2
01.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
01.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
00.48 – Simav (Kütahya) – 1.1
00.32 – Simav (Kütahya) – 1.9
00.28 – Simav (Kütahya) – 1.8
00.26 – Gördes (Manisa) – 1.2