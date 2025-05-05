4 AYLIK MEMUR VE EMEKLİ ENFLASYON FARKI NE OLDU? Enflasyon farkına göre memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?

Bugün TÜİK tarafından kritik veriler geldi. Nisan ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da duyuruldu. Bu verileri en çok takip edenler ise emekli ve memurlar... Zam oranları az çok kestirmek isteyen vatandaşlar rakamları öğrenmek istiyor.

Yüz binlerin cevap aradığı sorular ise "Enflasyon farkı kaç oldu?", "4 aylık enflasyon farkı ile emekli zammı, memur maaş zammı ne kadar olacak?" şeklinde...

4 aylık enflasyon farkı kaç oldu?

Nisan 2025 enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte, ülkede kamu çalışanları ve emekliler için maaş artışlarında etkili olan enflasyon farkı da belli oldu.

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde yüzde 13,36 oldu. Ancak kesin oran, mayıs ve haziran aylarına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından netleşecek.

Öte yandan, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2025 yılı için iki ayrı dilimde zam uygulanacak. Yılın ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 oranında artış yapılması öngörülüyor. Bu oranlar enflasyonun altında kalması durumunda geçerli olacak.

3 aylık enflasyon farkı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,46 oranında arttı.

Açıklanan rakamlarla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılının mart ayı itibarıyla yüzde 10,06'lık enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak hesaplandı.