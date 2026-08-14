4 belediye başkanı ve 3 milletvekili AK Parti’ye katıldı
AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde 4 belediye başkanı ile 3 milletvekili AK Parti’ye katıldı. Böylece AK Parti’nin TBMM’deki milletvekili sayısı 280’e yükseldi.
İYİ Parti’den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Gelecek Partisi’nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, AK Parti’ye katıldı.
AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, milletvekillerine parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Aynı programda CHP’li Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, CHP’li Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, CHP’li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Yeniden Refah Partili Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Verimli de AK Parti’ye katıldı.
Belediye başkanlarına ve milletvekillerine parti rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
Karakaş, Gürban ve Bilici’nin katılımıyla AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekili sayısı 280’e yükseldi.