4 günlük denetimin bilançosu: 135 AVM’ye para cezası, 3 bin 615 kişi hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı 26-29 Kasım tarihleri arasında yoğunlaştırılmış denetimlerin sonuçlarını açıkladı. denetimlerde 135 AVM’ye para cezası verilirken, 18 bin 747 kişiye idari para cezası verildi.

4 gün boyunca 80 bin 637 personelin görev aldığgı 24 bin 695 ekibin denetim yaptığı belirtilen açıklamada, 8 bin 168 pazaryeri kontrol edilirken, tedbirlere uymayan 557 pazaryeri esnafına idari para cezası uygulandığı aktarıldı. Ayrıca 5 pazaryeri esnafı hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bu kapsamda 116 bin 854 toplu ulaşım aracı denetlenirken, 267 toplu ulaşım aracının kapasite sınırlamasına uymağı tespit edildi.

Tedbirlere uymayan 586 toplu ulaşım aracına idari para cezası uygulandı. 4 bin 504 toplu ulaşım aracının sahipleri/işletmecileri/sürücüleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Gerçekleştirilen AVM denetimleri sonucunda tedbirlere aykırı davranan 135 AVM’ye para cezası uygulanırken, 18 AVM yönetimi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan denetimlerde maske takılması zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 18 bin 747 kişiye idari para cezası verildi. Maske ve diğer tedbirlere uymayan 3.615 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu”