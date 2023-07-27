4 il yangına teslim

Antalya'nın Kemer ilçesinde pazartesi günü çıkan orman yangını halen devam ediyor. 200 hektarlık alanda etkili olan alevlere 10 uçak, 27 helikopter ve 654 personelle müdahale ediliyor. Aevlerin büyümesine "spot atma" yani, yanan parçanın rüzgar etkisiyle farklı yere sıçraması da etkili oluyor. Yangın Beydağı Milli Parkı sınırları içinde olduğu için karadan ulaşım güçlükle sağlandı. Sarp arazi yapısı da ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Bu nedenle yangının en önemli unsurlarından biri olan karadan müdahale yapılamıyor.

Hava araçları binin üzerinde sorti yaparken, 800 tondan fazla su atıldı. Ancak yangın, başladığı noktaya yani Değirmendere mahallesine doğru yeniden ilerlemeye başladı. Ekipler daha önce tahliye edilen evlerin çevresinde önlem aldı.

İzmir yangınla mücadele ediyor

Kemer'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, bir yangın haberi de İzmir'den geldi. Kentin Ödemiş ilçesinde başlayan yangının ardından Kınık ve Torbalı ilçelerinde de ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir - Kınık

İzmir'in iki ayrı noktasında orman yangınları var. Kınık ilçesindeki yangın; dün saat 13.00 sıralarında, İbrahimağa mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Yangının; saman basmada kullanılan bir balya makinesinin yanıp, alevlerin ağaçlara sıçramasıyla başladığı iddia edildi. Rüzgar etkisini artırınca; alevler bölgedeki yerleşim yerleri için de tehdit haline geldi.

Yangının yaklaştığı Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

İzmir - Ödemiş

Kınık'taki orman yangınının başladığı saatlerde, Ödemiş ilçesinden de bir yangın haberi geldi. Küçükkavulcuk mahallesindeki zeytinlikte başlayan yangın önce makilik, ardından ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, helikopterle havadan destek verildi.

Araçların yangın bölgesine girişinde sorun yaşanmaması ve tedbir için Birgi - Bozdağ yolu bir süre özel araç geçişine kapatıldı. İlerleyen saatlerde yangının yayılma alanı sınırlandırıldı. Alevler 9 saat süren çalışmaların sonunda kontrol altına alındı.

İzmir - Torbalı

İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de orman yangını çıktı

Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Kütahya - Tavşanlı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de orman yangını vardı. Dün akşam Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü. 7 ayrı noktadan alev yükselmeye başladı. Söndürme çalışmaları sürerken bölgede önlemler de artırıldı. Aydınlar, Erikli ve Kabaklı köyleri tahliye edildi. Tedbiren boşaltılan köylerin elektriği de kesildi.

Yangına müdahale sırasında 1 orman işçisi dumandan etkilendi. 2 vatandaşın da kolunda yanıklar oluştu. 3 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ilerleyen saatlerde kontrol altına alındı. Ekipler mesaiye soğutma çalışmasıyla devam etti.