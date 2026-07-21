4 ilde 2 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 2 milyar liralık yasa dışı para trafiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ile Türk Ceza Kanunu’nun 220’nci maddesi kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından işlem başlatıldı.

İhbarla başlayan soruşturma

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, ilk etapta 9 şüphelinin kullandığı belirlenen 10 GSM hattı hakkında 24 Nisan 2026 tarihinden itibaren iki ay süreyle iletişimin tespiti tedbiri uygulandı.

Teknik takip, iletişim kayıtlarının analizi, mali incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerinin örgütlü bir yapı içerisinde yürütüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi.

Öğrenci evi görünümünde suç ofisleri

Yapılan çalışmalarda, İzmir’in Buca ilçesinde öğrenci evi görünümü verilen 9 ayrı adresin yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü suç evi ve ofisi olarak kullanıldığı belirlendi.

Bu adreslerde yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri üzerinden para transferlerinin gerçekleştirildiği, aynı zamanda bahis sitelerine yönelik canlı destek hizmetlerinin yönetildiği tespit edildi.

Şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek amacıyla bu adresleri öğrenci evi gibi kullandıkları, farklı kişilere ait banka hesapları, ödeme kuruluşu hesapları, GSM hatları, banka kartları ve dijital materyaller üzerinden işlem yaptıkları değerlendirildi.

Yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi

Soruşturma kapsamında çok sayıda banka ve ödeme kuruluşu hesabı üzerinde gerçekleştirilen teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri aracılığıyla yaklaşık 2 milyar liralık para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

Yetkililer, yasa dışı bahis gelirlerinin aktarıldığı hesaplar ile para transferlerine aracılık eden kişi ve kuruluşlara yönelik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

4 ilde eş zamanlı operasyon

Kimlikleri ve adresleri belirlenen 36 şüphelinin yakalanması amacıyla 21 Temmuz 2026 günü saat 05.30’da İzmir merkezli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İzmir’de 31, Aydın’da 1, Balıkesir’de 3 ve Tekirdağ’da 1 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyona İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra diğer illerdeki kolluk kuvvetleri de destek verdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 36 şüpheliden 32’si gözaltına alınırken, suç evi ve ofisi olarak kullanılan adreslerde yapılan aramalarda yasa dışı bahis faaliyetinde bulundukları değerlendirilen 2 kişi daha yakalandı. Böylece toplam gözaltı sayısı 34’e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan İzmir’deki 3 ve Balıkesir’deki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, üzerinde “1950” ibaresi bulunan markası kazınmış bir ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ile farklı kişilere ait SIM kartlar, banka kartları ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılacak incelemelerle yasa dışı bahis panellerinin yönetimi, para transferlerinde kullanılan hesaplar, canlı destek faaliyetleri ve örgüt içindeki görev dağılımının ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, örgütün yöneticileri ve üyeleri, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantıları ile suç gelirlerinin aktarıldığı hesaplara yönelik soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.