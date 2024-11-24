4 ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Yoğun kar yağışı alan Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de okullar tatil edildi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de 25 Kasım Pazartesi eğitime bir gün ara verildi.
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Türkiye kasım sonunda kışa girdi. Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken, beyaza bürünen Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edilmesine karar verildi.
Tufanbeyli'de eğitime 1 gün ara
Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde de yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim- öğretime 1 gün süre ile ara verildi.