4 işçinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kazada şok detay! Şoför ehliyetsiz çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün şarampole yuvarlanmasıyla faciaya dönüştü. Domates toplamaya giden işçileri taşıyan aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Kaza, sabah saat 06.40 sıralarında Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Kargagediği Arkıt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Cemal K. yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyordu.

Rot milinin çıkması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Ekiplerin çalışmalarıyla minibüste sıkışan yaralılar kurtarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılardan birinin başta öldüğü sanıldığı ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sırasında nabız alınarak yeniden hayata döndürüldüğü ve entübe edildiği öğrenildi.

Sürücü ehliyetsiz çıktı

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü Cemal K.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vali Toros: Son derece üzücü bir kaza

Mersin Valisi Atilla Toros, olay yerine giderek İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile birlikte incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Toros, şunları söyledi:

“Sabah saat 06.40 sıralarında Erdemli ilçemize bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Tarım işçilerimizi taşıyan bir minibüs yaklaşık 10 metreden aşağı yuvarlanmış. 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 14 vatandaşımız da hastanelere sevk edildi. Yaralılarımızı yakından takip ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, son derece üzücü bir kaza.”

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimlik tespitine göre kazada hayatını kaybedenlerin Şerife Karakuş, Mustafa Üstün, Suzan Uğuz ve Münevver Anamurlu olduğu açıklandı.