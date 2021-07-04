  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. 4 noktada daha aşı hizmeti sunulacak
Takip Et

4 noktada daha aşı hizmeti sunulacak

2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha aşı hizmeti yarından itibaren başlayacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'la mücadele kapsamında yarından itibaren 2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha aşı hizmeti sunulacağını belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza birinci veya ikinci doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." ifadelerini kullandı.

COVID-19 geçirenlerin ikinci aşı randevuları iptal edildiCOVID-19 geçirenlerin ikinci aşı randevuları iptal edildiGündem

 

Etiketler
COVID GÜNLÜĞÜ