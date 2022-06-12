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4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Kavaklı kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Kavaklı kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve Jandarma komando birliklerince başlatılan hava destekli Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Kavaklı kırsalında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerleri istihbarat, İHA ve keşif/gözetlemeyle belirlenen teröristlerin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.