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4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.