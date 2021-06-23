4. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedeflerin yerine getirilmediğini söyledi. İfade özgürlüğü kavramına değinen Emre, "Sayın Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 70 bin kişi hakkında işlem yapılmış durumda. Türkiye tarihinin rekoru." diye konuştu.

"Ucu iktidara dayanan meseleler hakkında soruşturma açılamadığını" ileri süren Emre, öte yandan yargının, kamuoyunun vicdanını yaralayan kararlara imza attığını; Soma'daki maden ocağı kazası ve Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davaların buna örnek olduğunu söyledi.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, HDP hakkındaki kapatma davasının, toplumsal barışa zarar vereceğini öne sürerek, kapatma davasına ilişkin iddianamede, Çözüm Süreci'nde yaşanan bazı olaylara sadece HDP'li yöneticiler aleyhine yer verildiğini aktardı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, geçen yıl Aralık ayında Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinin, 4. Yargı Paketi ile birleştirilmesini istedi. Hazırladığı düzenlemeyle Türk Ceza Kanunu'ndaki "kasten adam öldürme, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi halinde de bu suçların nitelikli haller arasına dahil edilmesini ve ayrıldığı eşini öldürenlere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini hedeflediğini anlatan Öztürk, 4. Yargı Paketi'ndeki eşe ve eski eşe karşı işlenen suçlar bölümüne "nişanlılık" müessesesinin de eklenmesi gerektiğini söyledi.

4. Yargı Paketi ile hakim adayları ve stajyer avukatlara Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, MHP olarak kanun teklifini desteklediklerini kaydetti. Teklifin hayırlı olması temennisinde bulunan Öztürk, "Parti olarak demokrasinin güçlenmesinin ancak ve ancak insan hakları ve hukukun üstünlüğünün egemen olmasından geçtiğini savunmaktayız. Cumhur İttifakı da demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü, milli birlik ve kardeşlikte uzlaşmaya açılan siyaset penceresi olarak görmektedir." diye konuştu.

"Yargı sistemimizi kurtarmanın çarelerini arayalım"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, hakim ve savcıların üzerindeki siyasi etkinin kaldırılması halinde sorunların çözüme ulaşacağını ifade ederek, "Hakimlere ve savcılara bu baskı devam ettiği sürece evrensel hukuk normlarına atıflar yapsak da muvaffak olamayacağımız anlaşılmıştır. Yargı sistemimizi kurtarmanın çarelerini arayalım. Bunun en baştaki çaresi, siyasi etkilerin kaldırılması, yargıdaki bağımsızlığın sağlanmasıdır." diye konuştu.

Hasan Subaşı, Vergi Usul Kanunu'ndaki sahte faturaya ilişkin madde nedeniyle binlerce kişinin mağdur olduğunu, bu soruna bir çözüm getirilmesini istedi.

Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Subaşı'nın dile getirdiği konuda ilgili bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğünü, fiil ile yaptırım arasındaki dengeyi sağlayacak bir düzenlemenin hazırlanacağını kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, partisinin yargı paketinin içeriği hakkına bilgi vererek, "paketteki 12 kanun teklifinin, AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulmasını kabul edebileceklerini" söyledi.

Milletvekillerinin görüşlerini dile getirmesinin ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Komisyon, teklifin maddelerinin görüşülmesine yarın devam edecek.