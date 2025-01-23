40 bin nüfuslu ilçeden çıkıyor, Türkiye’nin her yerine yayılıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yalnızca 40 bin kişiyi barındırsa da bölge kapı üretiminin fazlalığıyla dikkat çekiyor.

Tosya'da günlük 12 bin kapı üretiliyor. Kapılar Türkiye'nin her bölgesine gönderilirken, toplam ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor.

Hammadde ve kolay ulaşım imkanına sahip ilçede üretilen kapılar 15 farklı ülkeye de ihraç ediliyor.

1966'da kurulan Tosya Marangozlar ve Bıçkıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 301 üyesi bulunuyor. Üretim Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılıyor.

Ürün gamında yok yok

Tosya Marangozlar ve Bıçkıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu, marangozluk ve ahşap işleme sektöründe ilçede 450 işyerinin bulunduğunu söyledi.

Karabıyıkoğlu, Türkiye'deki kapı ihtiyacının yüzde 40'ının Tosya ilçesinden karşılandığını ifade ederek "Hammaddeye yakınlığımız ve ustalık becerimiz sayesinde Tosya kapıları, Türkiye genelinde inşaat projelerinin vazgeçilmezi haline geldi. Tosya'da sadece kapı değil, aynı zamanda mobilya ve dekorasyon ürünleri de üretiyoruz" dedi.

Kapılara ek olarak mutfak dolapları, piknik masaları, kamelyalar ve şezlonglar da bölede üretiliyor.

1974 yılından beri üretim yapan, mesleği babasından öğrenen marangoz ustası Recep Ünsal, yılbaşında Nahcivan'a kapı gönderikerini belirtirken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TOKİ'nin de işleriin yaptıklarını dile getirdi.