40 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Atama bekleyen sağlık personelinde büyük heyecan uyandıran bu açıklamanın ardından, Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı beklenmeye başladı. 40 bin sağlık personeli alımı konusunda detaylar merak edilirken, henüz alımın ne zaman yapılacağına dair bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.