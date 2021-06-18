40 milyon barajını da aştık

ANKARA (DÜNYA)-Aşılama çalışmalarına 14 Ocak’ta başlayan Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam aşı sayısı 40 milyonu geçti.

Bu gün Saat 16.37 itibarıyla 40 milyon 56 bin 52 doz aşı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 25 milyon 790 bin 30 olurken, her iki dozu da yaptıranların sayısı 14 milyon 266 bin oldu.

Böylece 83 milyon 614 bin kişilik nüfusun yüzde 30,8’i en az 1 doz aşı yaptırmış oldu. İki dozu birden yaptıranların oranı ise yüzde 17,06 oldu.