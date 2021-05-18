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40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanlarına aşı randevusu açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için Kovid-19 aşısı randevularının açıldığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz."

Birinci ve ikinci doz aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508'e çıktı

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, COVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının bugün saat 19.45 itibarıyla 26 milyon 718 bin 508'e ulaştığı bildirildi.

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koronavirüs