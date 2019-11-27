40 yerleşim yeri daha doğal gazla buluşacak

27 Kasım 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yıl sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğal gaz arzının tamamlanacağını belirterek, "Gelecek 3 yıldaki hedefimiz ise yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğal gazla buluşturmak. Memleketin dört bir yanında milletimiz bu konuda bizden hizmet bekliyor." dedi.

Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda, 2002'de Türkiye'de 5 büyükşehirde doğal gaz kullanıldığını, bugün artık 81 il ve 531 ilçenin tamamında doğal gazın vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Doğal gazda artık arz güvenliği sıkıntısı yaşanmadığına işaret eden Dönmez, "Yer altı depolama ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama tesisleriyle 30-35 günlük doğal gaz talebimizi karşılayabilecek kapasitedeyiz. Yaklaşık 4 milyar metreküplük depolama kapasitemiz konut tüketimimizin yüzde 35'ini karşılayabilecek seviyede." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'de doğal gaz talebinin yüzde 23'ünün LNG'den karşılandığını ve küresel LNG ithalatının yüzde 2,2'sinin Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji talebinin giderek arttığının altını çizen Dönmez, "Doğal gaz, dışa bağımlı olduğumuz bir kaynak ancak Türkiye'nin doğal gazda merkez ülke olmasının önünde bir engel değil. Gelişmiş bir depolama sistemini aşama aşama inşa ediyoruz, yeni boru hatlarıyla kaynak ve güzergah çeşitliliği sağlıyoruz, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası ile bölgede liberal bir piyasanın temellerini sağlam bir şekilde kurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, bu yılın sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğal gaz arzının tamamlanacağına dikkati çekerek, "Gelecek 3 yıldaki hedefimiz ise yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğal gazla buluşturmak. Memleketin dört bir yanında milletimiz bu konuda bizden hizmet bekliyor." ifadelerini kullandı.