'400 bin TL'lik daireler 750 bine çıktı, 100 bin aile kiralık ev bulamıyor'

Metropol kentlerdeki yüksek kira artışlarının nedenlerinin araştırılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını talep eden CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, salgın öncesinde 400 bin TL civarındaki satılık dairelerin fiyatının 750 bin TL’ye kadar çıktığını, yüksek fiyatlar ve arz sıkıntısı nedeniyle de yaklaşık 100 bin ailenin kiralık ev bulma sorunu yaşadığını belirtti.

Purçu, konu ile ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve yüzde 20 altında ücret alan işçilerin sayısı 9.7 milyondur. Tüm ücretli çalışanların yüzde 64’ü ise (12,5 milyon işçi) asgari ücretin altı ile asgari ücretin bir buçuk katı arasında bir ücret elde etmektedir. Ek olarak, COVID-19 salgınıyla birlikte ücretlerde önemli kayıplar yaşanmış ve asgari ücret altında gelir elde edenlerin sayısı artmıştır. Bu şartlarda vatandaşların geneli için yaşanabilir kiralık bir daire bulmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Üstelik salgın sonrasında birçok kentte, kiralara fahiş zamlar yapılmıştır. Yüz yüze eğitimin başlaması, üniversitelere dönüş bu durumun nedenlerindendir."

Vatandaşların konut hakkına vurgu yapan Purçu'nun hazırladığı ve CHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede şu ifadelere yer verildi:

"BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Anayasa’nın “Konut hakkı” başlıklı 57. Maddesi ile güvence altına alınmış olan, uluslararası literatürdeki haliyle “konut hakkı insan hakkı” kavramının toplumsallaşmasına olanak sağlaması doğrultusunda; konut kiraları ve satılık konut fiyatlarının artması hususunda: sorunlarının kaynağına ilişkin gerekli araştırmaların yapılması, çözümlerin tespit edilmesi, yapılması gereken mevzuat değişikliklerinin belirlenmesi ve bu hususta yürütülmekte olan ekonomi politikasının tümüyle gözden geçirilmesini talep ederim."