41 ilde dolandırıcılık operasyonu: 206 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 271 şüpheliden 206'sının tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin farklı yöntemlerle vatandaşları mağdur ettiklerinin ortaya çıktığını aktardı.

Soruşturmada, bazı şüphelilerin 'yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak', bazılarının 'sahte altın satışıyla', kimilerinin ise 'kamu görevlisi kimliği kullanarak' dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Ayrıca sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve yedek parça satışı yapıldığı da belirlendi.

971 kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı

Son bir ayda yürütülen operasyonlarda 971 kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı. 271 şüpheliden 206'sı tutuklanırken, 49 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin banka hesaplarında ise toplam 5 milyar 34 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu bildirildi.

Yerlikaya, operasyonlara katkı sunan güvenlik güçlerini tebrik ederek, çalışmalara ait görüntüleri de paylaştı.