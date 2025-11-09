41 yaşındaki Tofaş'ı 100 bin liradan satışa çıkardı: "Satılık Antik Muratti Kartal"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan özel bir hastanenin bahçesinde park halinde bulunan 1984 model Tofaş Kartal marka otomobil, üzerindeki dikkat çekici satılık ilanıyla görenleri şaşırttı.

Arka camına asılan ilanda, "Satılık Antik Muratti Kartal; Ruhsatlı (çeki), motor yeni, 4 yeni amortisör, yeni fren sistemi" ifadeleri yer aldı.

Otomobilin kaportasının büyük bölümünün mevcut boya üzerine elle boyandığı görüldü.

Hastanede tedavisinin ardından otomobile binen bir vatandaş, aracın arkadaşına ait olduğunu belirterek, "Arkadaşımın aracı 84 model ve 100 bin lira istiyor. Motoru, muayenesi, yürürü yeni. Sadece kasası biraz yaşlı" dedi.