42 ilde FETÖ operasyonu: 169 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve il emniyet müdürlükleri TEM şube ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Örgüt propagandası ve sınav usulsüzlükleri tespiti

Gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ’nün güncel, finans, öğrenci, emniyet ve askeri mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri, örgüt içi iletişimde ankesörlü telefonları kullandıkları, ByLock yazılımını kullandıkları ve örgüt propagandası yaptıkları ifade edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin sınav usulsüzlükleriyle bağlantılı olduğu ve haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu aktarıldı.

Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, döviz, Türk Lirası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yerlikaya, operasyonlara katkı sunan valilikleri, savcılıkları ve emniyet personelini tebrik etti.