43 ilin kara yolu bağlantı noktası Kırıkkale'de hareketlilik
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de akıcı yoğunluğa neden oluyor.
AA
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Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.