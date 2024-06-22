43 ilin kara yolu bağlantı noktası Kırıkkale'de hareketlilik

Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.