44 ilde eş zamanlı operasyon: 176 kişi gözaltında!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyla medya platformu üzerinden açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin bilmesini isterim ki Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz .

Ülke genelinde uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce; İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce olmak üzere 44 ilimizde; 387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanalı gerçekleştirilen Narkogüç operasyonları düzenlenmiştir.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 846 kg metamfetamin, 223 kg skunk, 11 kg kokain, 15 kg esrar, 5 kg bonzai, 0,5 kg eroin, 35.000 uyuşturucu hap, 14 adet Tabanca, 4 adet Tüfek ve Çok miktarda para ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda İstanbul’da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogramdır."