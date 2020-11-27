44. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2020 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı. 11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 44 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. Ödül Töreni’nin tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak.

2020 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen isimler ve eserleri şöyle:



Gazetecilik Ödülü

Hazal Ocak Cumhuriyet Gazetesi’nde 20 Ocak 2020 ve 14 Temmuz 2020 tarihlerinde yayımlanan “Damat İşi Biliyor” ve “İşte Burası Önemli!” başlıklı haberleri nedeniyle ödül aldı.



Seçici Kurul ayrıca, Ercan Arslan’ı milliyet.com.tr haber sitesinde 22 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan “Son Dakika! Bu Fotoğrafları Daha Önce Görmediniz! “Corona Virüsten Önce ve Sonra İstanbul…” haber fotoğrafları nedeniyle övgüye değer buldu.



Radyo Ödülü

Çiğdem Işık – Sevilay Tunalı TRT Radyo 1’de 12 ve 19 Şubat 2020 tarihlerinde yayınlanan (7. ve 8. bölümler) “Musıkî Sarrafları” adlı ortak radyo programı nedeniyle ödül verildi.



Televizyon Ödülü

Haber: Beril Ötkan ve Berkcan Tuğu FOX TV’de 4 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan “Evde Ekmek Yok” adlı ortak haber programı nedeniyle ödül aldı.



Belgesel: Erman Yüksel - Ömer Kablan TRT Televizyonu World Kanalı’nda 27 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan “Diplomat Katilleri” adlı ortak belgesel programı nedeniyle ödüle değer görüldü.



Karikatür Ödülü

Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içeresinde bu yıl editoryal karikatür dalında ödüle değer eser olmadığına karar verdi.



Edebiyat Ödülü

Beşir Ayvazoğlu “Fikret” adlı biyografi çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü.



Sosyal Bilimler Ödülü

Doç. Dr. Yahya Araz “Osmanlı İstanbul’unda Çocuk Emeği: Ev İçi Hizmetlerde İstihdam Edilen Çocuklar (1750-1920)” adlı eseri nedeniyle ödüllendirildi.



Seçici Kurul Ayrıca, Araş. Gör. Dr. Sedef Erkmen’i “Türkiye’de Kürtaj: AKP ve Biyopolitika” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.



Fen Bilimleri Ödülü

Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içeresinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir araştırma eseri olmadığına karar verdi.



Sağlık Bilimleri Ödülü

Doç Dr. Savaş Taşoğlu “Orak Hücre Anemi Tanısı İçin Yenilikçi, Ucuz Maliyetli ve Taşınabilir Cihaz Geliştirilmesi” başlıklı çalışması nedeniyle ödül aldı.



Spor Ödülü

A Milli Kadın Voleybol Takımı “CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri birincisi” olması nedeniyle ödüllendirildi.



Seçici Kurul ayrıca, Fatma Demir’i “Atlet - (Kadınlarda 1.13.48’lik derece ile) Balkan Yarı Maratonu Şampiyonu” olması nedeniyle övgüye değer gördü.





TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi'nin özgeçmişi (1896-1953)

Öncü çalışmaları ile adını yayın tarihine yazdıran Sedat Simavi,1896 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hamdi Simavi Bey, annesi Sultan Abdulhamit sadrazamlarından Saffet Paşa’nın torunu Aliye Hanım’dır. Sedat Simavi, babasının görevli olduğu Samsun'da ilk Fransızca derslerini aldı. Kadıköy Saint-Joseph Fransız Okulu'nda başladığı öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı (1912), Okul sıralarında ilk karikatürleri yayınlanmaya başlandı. 1.Dünya Savaşı patlak verince Hadımköy'deki birliğine katıldı. 1916'da Şeker Bayramı'nın birinci günü "Hande" adındaki haftalık dergiyle yayın hayatına atıldı. 1917'de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına ilk defa konulu bir film çevirdi. “Pençe”, “Casus” ve “Alemdar Vakası” filmleri böyle doğdu. İstanbul’un çeşitli semtlerinde başarı ile oynadı. “Diken” ve “İnci” dergilerini de bu arada yayımlamıştı. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21.7.1920'de “Dersaadet” ile kavuştu. Gazete, Sevr Muahedesi'nin yarattığı karamsarlığa karşı yapıcı bir ruh aşılıyordu. Onu “Payitaht”, “Güleryüz” izledi. 15 Mart 1933'te yayın hayatına atılan haftalık “Yedigün” ile 18 yıl en çok satan dergiyi çıkarma başarısına sahip oldu. Gazetecilerin dayanışmalarını ve bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulmasında öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralı Şeref Rozeti’ni taşıdı ve ilk başkanlığa seçildi. Sedat Simavi, 1 Mayıs 1948'de Türkiye'nin en büyük tirajlı gazetesi “Hürriyet” i yayımlamaya başladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı iken üniversitede Gazetecilik Kürsüsü’nün kurulması için de ilk yazılı başvuruyu yaptı. Sedat Simavi'nin mücadeleli hayatı 11 Aralık 1953'te son buldu.

Gazetecilik Ödülü Seçici Kurulu

1- Prof. Dr. Yaman Akdeniz (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

2- Pınar Aktaş (Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü)

3- Sedat Ergin (Hürriyet Gazetesi Yazarı)

4- Hakan Güldağ (Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

5- Erdal Güven (diken.com.tr Genel Yayın Yönetmeni)

6- Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu (İletişim Akademisyeni)

7- Semra Kardeşoğlu (Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı)

8- Altan Öymen (Gazeteci, Yazar)

9- Çiğdem Toker (Sözcü Gazetesi Yazarı)



Radyo ve Televizyon Ödülleri Seçici Kurulu

1- Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen (İletişimci)

2- Göksel Göksu (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi)

3- Prof. Dr. Nazife Güngör (Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı)

4- Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karadağ (Halk TV Haber Programcısı)

5- Dr. Erkan Oyal (İletişimci – Sunucu)

6- Doğan Şentürk ( Fox TV Haber Genel Yayın Yönetmeni)

7- İhsan Yılmaz (TRT İstanbul Haber Müdürü)



Karikatür Ödülü Seçici Kurulu

1- Behiç Ak (Cumhuriyet Gazetesi Çizeri)

2- Ercan Akyol (Milliyet Gazetesi Çizeri)

3- Nuray Çiftçi (Çizer, Grafik Tasarımcı)

4- Niyazi Dalyancı (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı)

5- Prof. Dr. Fevzi Karakoç (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi)

6- Emre Ualş (Yeniçağ Gazetesi Çizeri)

7-Akdağ Saydut (Çizer)



Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu

1- Eray Canberk (Şair, Çevirmen)

2- Metin Celal (Yazar, Eleştirmen)

3- Faruk Duman (Yazar)

4- Nursel Duruel (Yazar)

5- Doğan Hızlan (Eleştirmen)

6- Ahmet Özdemir (Yazar)

7-Hilmi Yavuz (Şair)



Sosyal Bilimler Ödülü Seçici Kurulu

1- Prof. Dr. Taner Berksoy (Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı)

2- Gülseren Ergezer Güver (Gazeteci)

3- Prof. Dr. Sibel İnceoğlu (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)

4- Prof. Dr. Emre Kongar (Sosyolog)

5- Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü)

6- Prof. Dr. Bertil Emrah Oder (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

7- Prof. Dr. İlter Turan (İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi)



Fen Bilimleri Ödülü Seçici Kurulu

1- Prof. Dr. Taylan Akdoğan (Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı)

2- Prof. Dr. Viktorya Aviyente (Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi

3- Prof. Dr. Türkan Haliloğlu (Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)

4- Prof. Dr. İlhan İkeda (Boğaziçi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi)

5- Prof. Dr. M. Pınar Mengüç (Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü)

6- Prof. Dr. Önder Pekcan (Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi)

7- Prof. Dr. Yücel Yılmaz (Yer Bilimci - Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi)



Sağlık Bilimleri Ödülü Seçici Kurulu

1- Prof. Dr. Özdemir Aktan (Genel Cerrahi Uzmanı – TTB Önceki Başkanlarından)

2- Prof. Dr. Selim Badur (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji Bilim Dalı E. Öğretim Üyesi)

3- Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu (Göz Hastalıkları Uzmanı)

4- Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

5- Prof. Dr. Gökhan Demir (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi)

6- Prof. Dr. Önder Ergönül (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı)

7- Prof. Dr. Ahmet Gül (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi)

8- Sibel Güneş (TGC Genel Sekreteri – sağlıktagündem.com Genel Yayın Yönetmeni )

9- Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil (Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü Başkanı)



Spor Ödülü Seçici Kurulu

1- Gürcan Bilgiç (Sabah Gazetesi Spor Yazarı)

2- Bağış Erten (Eurosport Türkiye Genel Yayın Yönetmeni)

3- Şenes Erzik (UEFA - FİFA Onursal Üyesi - Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı )

4- Attila Gökçe (Milliyet Gazetesi Spor Yazarı)

5- Arif Kızılyalın (Cumhuriyet Gazetesi Spor Yazarı)

6- Uğur Vardan (Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı)

7- Esat Yılmaer (Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) 1. Başkan Yardımcısı)