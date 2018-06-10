440 TIR Kapıkule'de bekliyor
Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 440 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIRlar, 11 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 11 kilometreyi buldu.
Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 440 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Kaynak: AA