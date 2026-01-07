445 milyar liralık kaynakla 3 milyon gence istihdam

Nagihan KALSIN

Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı”na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, gençle­rin bilgisinden, dinamizminden ve kabiliyetlerinden istifade etmeye her zaman önem verdiklerini söy­ledi. Eğitim ve istihdam arasında­ki kopukluğu giderecek, sistemin aksayan yanlarını tamir edecek adımlar atmayı sürdürdüklerini belirten Erdoğan, Gençliğin Üre­tim Çağı (GÜÇ) programının da bunlardan biri olduğunu ifade etti.

“6 aylık maaşları biz karşılayacağız”

Erdoğan, İlk Adım Programı’na ilişkin “Özel sektörle iş birliğinde tasarladığımız bu programla, 18- 25 yaş arası gençlerimizin işe gir­dikten sonraki ilk altı aylık maaş­larını biz karşılayacağız” dedi. Er­doğan, İŞKUR Gençlik Programı dahilinde haftada üç gün görev alan her bir gencin gelirini aylık 15 bin liradan 19 bin liraya çıkardık­larını müjdeledi. “Önümüzdeki üç yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak, 445 mil­yar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz” ifade­sini kullanan Erdoğan, Güç Prog­ramı ile öğrencilerin erken yaşta nitelikli iş deneyimi kazanacağını aktardı.

“İlk adımı staj destekleriyle atıyoruz”

Hayata geçirdikleri proje ile dev­letin istihdamındaki rolünü de ye­niden tanımladıklarını, şekillen­dirdiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güç Programı’mız kapsamın­da ilk adımı staj destekleriyle atı­yoruz. Staj destekleriyle gençleri­mizin eğitimleri sürerken iş gücü piyasasıyla tanışmasını ve mezu­niyet sonrası istihdamı kolaylaş­tırmayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz İŞKUR bünyesindeki staj portalı ile evlatlarımız uygun staj imkan­larına erişebiliyor. İşletmelerimiz­de iş ilanlarını yayınlayabiliyorlar.

Şimdi bu sistemi bir üst seviyeye taşıyoruz. Ulusal Staj Programı’nı İŞKUR’un uhdesine devrettik ve mevcut staj portalı ile birleştir­dik. Aynı şekilde 10’dan fazla ça­lışanı olan kamu ve özel sektör iş­letmelerindeki stajyer çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle uygula­yacağız. Aktif iş gücü programla­rından yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 oranında stajyer al­ma zorunluluğu getiriyoruz. Staj döneminde, gençlerimizin üc­ret ve prim maliyetlerini destek­lemeye devam edeceğiz.

İş yeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştır­mak için iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek gençlerimizin ya­nında olacağız. Staj desteklerimi­ze önümüzdeki 3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık. Mev­cut staj kapasitesine ilave olarak 3 yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine devlet olarak inşallah destek sunacağız. Staj başvurula­rını İŞKUR üzerinden almaya baş­lıyoruz. Şimdiden tüm gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun.”

Katsayı uygulaması gençlerin önünü kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür­kiye’nin üretim kapasitesinin en verimli kaynaklarından birinin eğitim altyapısı olduğunu ifade ederken, eğitim sisteminin 28 Şu­bat döneminin adaletsiz politika­ları sebebiyle çok ağır yara aldığını anımsattı. Erdoğan, şunları söyle­di: “Katsayı denilen ucube uygula­mayla meslek liseli gençlerimizin yıllarca önü kesildi, istedikleri üni­versitelerde eğitim görmeleri en­gellendi. Bu haksızlığa son verdik. Meslek liselerini çocuklarımız için tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Mesleki eğitim kurumla­rımızdan mezun olan gençlerimiz bugün iş gücü piyasasında büyük bir avantaja sahiptir.

Meslek lise­leri ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören gençlerimizi doğ­ru yönlendirmemiz, onları henüz diplomalarını almadan farklı sek­törlere dahil edebilmemiz önem arz etmektedir. Bu sayede genç is­tihdam oranını artırabilir, sanayi­mizin ve hizmet sektörümüzün ih­tiyaç duyduğu nitelikli insan gücü­nü çok daha hızlı karşılayabiliriz. İşte bu amaçla Güç Programı kap­samında Geleceğim Meslekte Uy­gulaması’nı hayata geçiriyoruz.”

Her öğrenciye iş ve meslek danışmanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uy­gulama çerçevesinde Yükseköğre­tim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba­kanlığı arasında güçlü bir işbirliği tesis ettiklerini dile getirdi. Mesle­ki ve teknik liselerin son sınıfında­ki öğrencilerin bilgilerini İŞKUR sistemine aktardıklarını anlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Meslek yüksekokulları­mızın son sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin bilgile­rini de yakında İŞKUR veri tabanı­na dahil edeceğiz.

Her öğrencimize kendileriyle yakından ilgilenecek iş ve meslek danışmanı atayacağız. Başta savunma sanayi olmak üze­re, öğrencilerimizi aileleri ve da­nışmanlarıyla uyum içinde yön­lendirip farklı sektörlerdeki işve­renlerimizle bir araya getireceğiz. Bu suretle her sene yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yükse­kokulu son sınıf öğrencimizi iş ve meslek danışmanlarıyla buluştu­racak, 3 yılın sonunda toplam 750 bin gencimizi iş hayatına hazır ha­le getireceğiz.”

Günlük 1.375 lira cep harçlığı

“İşverenlerimizin haklarını na­sıl gözetiyorsak gençlerimizin ta­leplerine de büyük bir hassasiyet­le kulak vermemiz gerekiyor” di­yen Erdoğan, şunları kaydetti: “İş hayatına ilk adımını atmaya ha­zırlanan gençlerimizi nitelikleri­ne uygun işlerde istihdam etmeli, adil ücret, gelişim imkanı ve ön­görülebilir çalışma koşullarını kendilerine sağlamak mecburiye­tindeyiz. Bu şartlar temin edildi­ğinde gençlerin istihdama katılı­mının hangi düzeyde arttığını sa­hada çok daha net görebiliyoruz. Türkiye’nin geleceğinde önem­li roller üstlenecek her bir genci­mizi ihtiyaç duyulan alanlara ka­zandırmakta kararlıyız.

Üçüncü destek modülümüz İşgücü Uyum Programı’nı (İUP) işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla genç­lerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecek­ler. Programa katılan her genci­mize günlük 1.375 lira cep harç­lığı vereceğiz. İş kazası, meslek hastalığı ve Genel Sağlık Sigorta­sı primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz. Bu suretle önümüzdeki 3 yıl boyunca her sene 150 bin, 3 yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eği­tim vereceğiz. 108 milyar lira kay­nak ayırdığımız bu programla eği­tim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine ye­niden dahil etmiş olacağız.”

Işıkhan: Çok başarılı sonuçlar aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlerin istihdamında çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini fakat çok güçlü programlarla daha iyi noktalara ulaşma gayretinde olduklarının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi: “Gençlerin eğitimden istihdama geçişini hızlandırmayı, üretim odaklı becerilerini geliştirmeyi ve işgücü piyasasına katılımlarını hedefleyen Ulusal İstihdam Programı, GÜÇ Programı’nı hazırladık. Bu programla söz konusu problemleri aşmanın ötesine geçerek, gençlerimiz için uygun ve proaktif zeminler sunduk.

Yaptığımız çalışmaların sonunda şunu gördük; gençlerimiz için en kırılgan eşik işe ilk giriş dönemidir. SGK verilerine göre ilk kez sigortalı olanların neredeyse yarısı 30 yaş üzerindedir. Bu veri, bizlere gençlerin önemli bir kısmının çalışma hayatına maalesef çok geç katıldığını gösteriyor. Çalışma hayatına geç katılan gençlerin de hayatlarını düzene sokması, aile kurması ve çocuk sahibi olması da geç ve zor oluyor. Bugün GÜÇ Programı’nda gençlerimizin çalışma hayatına daha erken yaşlarda başlamalarını sağlayacak programlara yer veriyoruz.”