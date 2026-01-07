445 milyar liralık kaynakla 3 milyon gence istihdam
“Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı”na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programla öğrencilerin erken yaşta nitelikli iş deneyimi kazanacağını söyledi. Erdoğan, “Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz” dedi.
Nagihan KALSIN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı”na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, gençlerin bilgisinden, dinamizminden ve kabiliyetlerinden istifade etmeye her zaman önem verdiklerini söyledi. Eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek, sistemin aksayan yanlarını tamir edecek adımlar atmayı sürdürdüklerini belirten Erdoğan, Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programının da bunlardan biri olduğunu ifade etti.
“6 aylık maaşları biz karşılayacağız”
Erdoğan, İlk Adım Programı’na ilişkin “Özel sektörle iş birliğinde tasarladığımız bu programla, 18- 25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk altı aylık maaşlarını biz karşılayacağız” dedi. Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı dahilinde haftada üç gün görev alan her bir gencin gelirini aylık 15 bin liradan 19 bin liraya çıkardıklarını müjdeledi. “Önümüzdeki üç yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak, 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz” ifadesini kullanan Erdoğan, Güç Programı ile öğrencilerin erken yaşta nitelikli iş deneyimi kazanacağını aktardı.
“İlk adımı staj destekleriyle atıyoruz”
Hayata geçirdikleri proje ile devletin istihdamındaki rolünü de yeniden tanımladıklarını, şekillendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Güç Programı’mız kapsamında ilk adımı staj destekleriyle atıyoruz. Staj destekleriyle gençlerimizin eğitimleri sürerken iş gücü piyasasıyla tanışmasını ve mezuniyet sonrası istihdamı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz İŞKUR bünyesindeki staj portalı ile evlatlarımız uygun staj imkanlarına erişebiliyor. İşletmelerimizde iş ilanlarını yayınlayabiliyorlar.
Şimdi bu sistemi bir üst seviyeye taşıyoruz. Ulusal Staj Programı’nı İŞKUR’un uhdesine devrettik ve mevcut staj portalı ile birleştirdik. Aynı şekilde 10’dan fazla çalışanı olan kamu ve özel sektör işletmelerindeki stajyer çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle uygulayacağız. Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Staj döneminde, gençlerimizin ücret ve prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz.
İş yeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştırmak için iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek gençlerimizin yanında olacağız. Staj desteklerimize önümüzdeki 3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık. Mevcut staj kapasitesine ilave olarak 3 yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine devlet olarak inşallah destek sunacağız. Staj başvurularını İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz. Şimdiden tüm gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun.”
Katsayı uygulaması gençlerin önünü kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin üretim kapasitesinin en verimli kaynaklarından birinin eğitim altyapısı olduğunu ifade ederken, eğitim sisteminin 28 Şubat döneminin adaletsiz politikaları sebebiyle çok ağır yara aldığını anımsattı. Erdoğan, şunları söyledi: “Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin yıllarca önü kesildi, istedikleri üniversitelerde eğitim görmeleri engellendi. Bu haksızlığa son verdik. Meslek liselerini çocuklarımız için tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Mesleki eğitim kurumlarımızdan mezun olan gençlerimiz bugün iş gücü piyasasında büyük bir avantaja sahiptir.
Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören gençlerimizi doğru yönlendirmemiz, onları henüz diplomalarını almadan farklı sektörlere dahil edebilmemiz önem arz etmektedir. Bu sayede genç istihdam oranını artırabilir, sanayimizin ve hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü çok daha hızlı karşılayabiliriz. İşte bu amaçla Güç Programı kapsamında Geleceğim Meslekte Uygulaması’nı hayata geçiriyoruz.”
Her öğrenciye iş ve meslek danışmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında güçlü bir işbirliği tesis ettiklerini dile getirdi. Mesleki ve teknik liselerin son sınıfındaki öğrencilerin bilgilerini İŞKUR sistemine aktardıklarını anlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Meslek yüksekokullarımızın son sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin bilgilerini de yakında İŞKUR veri tabanına dahil edeceğiz.
Her öğrencimize kendileriyle yakından ilgilenecek iş ve meslek danışmanı atayacağız. Başta savunma sanayi olmak üzere, öğrencilerimizi aileleri ve danışmanlarıyla uyum içinde yönlendirip farklı sektörlerdeki işverenlerimizle bir araya getireceğiz. Bu suretle her sene yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencimizi iş ve meslek danışmanlarıyla buluşturacak, 3 yılın sonunda toplam 750 bin gencimizi iş hayatına hazır hale getireceğiz.”
Günlük 1.375 lira cep harçlığı
“İşverenlerimizin haklarını nasıl gözetiyorsak gençlerimizin taleplerine de büyük bir hassasiyetle kulak vermemiz gerekiyor” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “İş hayatına ilk adımını atmaya hazırlanan gençlerimizi niteliklerine uygun işlerde istihdam etmeli, adil ücret, gelişim imkanı ve öngörülebilir çalışma koşullarını kendilerine sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu şartlar temin edildiğinde gençlerin istihdama katılımının hangi düzeyde arttığını sahada çok daha net görebiliyoruz. Türkiye’nin geleceğinde önemli roller üstlenecek her bir gencimizi ihtiyaç duyulan alanlara kazandırmakta kararlıyız.
Üçüncü destek modülümüz İşgücü Uyum Programı’nı (İUP) işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler. Programa katılan her gencimize günlük 1.375 lira cep harçlığı vereceğiz. İş kazası, meslek hastalığı ve Genel Sağlık Sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz. Bu suretle önümüzdeki 3 yıl boyunca her sene 150 bin, 3 yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz. 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dahil etmiş olacağız.”
Işıkhan: Çok başarılı sonuçlar aldık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlerin istihdamında çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini fakat çok güçlü programlarla daha iyi noktalara ulaşma gayretinde olduklarının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi: “Gençlerin eğitimden istihdama geçişini hızlandırmayı, üretim odaklı becerilerini geliştirmeyi ve işgücü piyasasına katılımlarını hedefleyen Ulusal İstihdam Programı, GÜÇ Programı’nı hazırladık. Bu programla söz konusu problemleri aşmanın ötesine geçerek, gençlerimiz için uygun ve proaktif zeminler sunduk.
Yaptığımız çalışmaların sonunda şunu gördük; gençlerimiz için en kırılgan eşik işe ilk giriş dönemidir. SGK verilerine göre ilk kez sigortalı olanların neredeyse yarısı 30 yaş üzerindedir. Bu veri, bizlere gençlerin önemli bir kısmının çalışma hayatına maalesef çok geç katıldığını gösteriyor. Çalışma hayatına geç katılan gençlerin de hayatlarını düzene sokması, aile kurması ve çocuk sahibi olması da geç ve zor oluyor. Bugün GÜÇ Programı’nda gençlerimizin çalışma hayatına daha erken yaşlarda başlamalarını sağlayacak programlara yer veriyoruz.”