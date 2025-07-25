45 derece sıcaklığa dayanamadı dükkanı kapattı! Esnaftan dikkat çeken not

Türkiye'de rekor sıcaklıklar etkisini gösterirken Hatay'da da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Termometreler 45,9 dereceyi gösterdiği Kırıkhan ilçesi, 24 Temmuz'un en sıcak yeri olurken esnafı da zorladı. İskenderun'daki Süleymaniye Mahallesi'nde esnaflık yapan bir işletme sahibi, sıcaklara dayanamayarak iş yerine dikkat çeken bir not astı.

"Eylülde görüşürüz"

Camına "Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz" notunu bırakan esnaf, iş yerini kapatarak tatile çıktı. Esnafın bu kararı çevrede Ddikkat çekerken yazıyı okuyan da tebessüm etti.

"Yakında başkaları da yaparsa şaşırmayacağız"

Aynı mahallede esnaflık yapan 53 yaşındaki Alirıza Özsöz, komşusunun tepkisini şu sözlerle değerlendirdi:

"Komşum haklı, hava çok sıcak. Gerçekten yolda yürünmüyor, durulmuyor. Sıcaktan dolayı beynimiz yanacak durumda ve komşumu haklı görüyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biraz da komik oldu ama gerçekten iş yeri kapalı. Çok kişinin dikkatini çekiyor, yakında başkaları da aynı şeyi yaparsa şaşırmayacağız."