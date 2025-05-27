46 ilde operasyon: Siber suçlarla mücadele kapsamında 74 kişi tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 46 ilde düzenlenen geniş çaplı siber suç operasyonlarında 171 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Beş gün süren operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 74’ü tutuklanırken, 15’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

16 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Bu kabine döneminde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında toplam 16 Milyar 603 Milyon TL’lik mal varlığına da el kondu.

Operasyonlar; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine yetkisiz erişim gibi çeşitli siber suçlara yönelik olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerin sosyal medya ve oltalama (phishing) yöntemleriyle "yüksek kazanç", "düşük faizli kredi" ve "ürün satışı" vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Bazı zanlıların yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladıkları, para transferine aracılık ettikleri ve bu platformlarda çalışacak kişileri organize ettikleri de belirlendi. Ayrıca elektronik sertifika sağlayıcı kuruluşların sistemlerine izinsiz erişerek sahte belgeler düzenledikleri ve mobil bankacılık hesaplarına girerek haksız kazanç sağladıkları ifade edildi.

46 ilde operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Osmaniye, Edirne, Yalova, Kilis, Batman, Isparta, Sivas, Ordu, Kütahya, Kayseri, Hatay, Kırşehir, Aksaray merkezli Kocaeli, Antalya, Yozgat, Samsun, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Adıyaman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Giresun, Malatya, Mardin, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Afyonkarahisar, Trabzon, Mersin, Denizli, Aydın, Konya, Çorum, Düzce, Elazığ ve Erzincan olmak üzere 46 ildeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri görev aldı.

Şüpheliler hakkında "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrimiçi çocuk müstehcenliği", "verileri yok etme veya değiştirme" ve "suç örgütü kurmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların peşindeyiz. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.