47 ilde DEAŞ’a yönelik operasyon: 2 haftada 298 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içinde Emniyet ve Jandarma birimlerince 47 ilde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu değerlendirilen 298 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Başkanlıkları koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Emniyet 159, Jandarma 139 kişiyi yakaladı

Emniyet tarafından yürütülen çalışmalarda, Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği ve örgüte finans sağladığı tespit edilen 159 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Jandarma sorumluluk alanındaki illerde ise benzer kapsamda sürdürülen operasyonlar sonucu, 139 kişinin örgüte maddi destek sağladığı ve propaganda faaliyetlerinde bulunduğunun belirlendiği ifade edildi. Bu operasyonlar Aksaray, Amasya, Ankara, Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Burdur, Bursa, Eskişehir, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Birçok silaha ve dökümana el konuldu

Operasyonlar sırasında ruhsatsız silahlar, dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümana da el konulduğu bildirildi. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."