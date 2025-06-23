47 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 181 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda 47 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 181’inin tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 47 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 27 vatandaşın dolandırıldığının tespit edildiğini bildirdi. Yakalanan 307 şüpheliden 181'i tutuklandı, 105'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Şanlıurfa, Hatay, Balıkesir İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkâri, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Siirt, Kars, Bartın, Yalova, Şırnak, Tekirdağ, Samsun, Çorum, Trabzon, Zonguldak, Iğdır, Muş, Mardin, Gümüşhane, Antalya, Kahramanmaraş, Kütahya, Aksaray, Denizli, Muğla, Eskişehir, Malatya ve Çankırı’da gerçekleştirildi.

2 milyar 799 milyon liralık işlem hacmi

Şüphelilerin; kamu görevlisi, banka yetkilisi veya avukat gibi davranarak vatandaşları telefonla aradıkları, sahte internet siteleri kurarak elektronik eşya, araç kiralama, kurbanlık satışı vaadiyle para topladıkları, sokak hayvanlarına yardım kampanyaları adı altında dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Ayrıca MASAK verilerine göre şüphelilerin banka hesaplarında toplam 2 milyar 799 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi.