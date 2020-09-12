48 can kaybı, bin 509 yeni vaka
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor." dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 326 COVID-19 testi yapıldı, 1509 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 48 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1241 oldu.
Son 24 saatte 1207 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 257 bin 731'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor." dedi.