49 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 146 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Erzurum, Kahramanmaraş, Yalova ve Düzce'nin de arasında bulunduğu 49 ilde operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi.

Haklarında "Nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, zimmet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan 146 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, operasyonlarda sahte altın atölyesi bulunduğunu, ruhsatsız 8 tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.