497 kişinin yargılandığı FETÖ'nün darbe girişimi davasında karar
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlerle ilgili 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Gençer'e, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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