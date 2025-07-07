5 asırlık Uşak halısı Türkiye’ye döndü

Ersoy, sos­yal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Osmanlı zanaa­tının taşıyıcısı olan, yaklaşık 5 asırlık tarihi Uşak halısı, 30 yıllık bir kayboluşun ardından yeniden doğduğu topraklara döndü” açıklamasında bulun­du. Paylaşımında, yüzyıllar ön­ce Uşak’ta ilmek ilmek doku­nan bu zarif halıyı, yine bu top­rakların ruhunu taşıyan her değer gibi ait olduğu yere ka­vuşturmanın gururunu yaşa­dıklarını belirten Ersoy, şunla­rı kaydetti:

“Bu sadece bir halı değil, kül­türümüzün, hafızamızın ve zarafetimizin sessiz ama de­rin dönüşüdür. Halıyı gönüllü olarak ülkemize iade eden İtal­yan vatandaşı Adrian Stefan Ionescu’ya, tarihi mirasa gös­terdiği hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür ediyorum. Hayır­lı olsun.”

Gönüllü olarak iade etti

Bakanlıktan yapılan açık­lamada da Osmanlı halıcılığı­nın örneklerinden biri olarak Uşak’ta dokunan nadide halı­nın, uzun yıllar süren kaybo­luşun ardından yurt dışında bir koleksiyonda ortaya çıktığı aktarıldı. Halının, İtalyan va­tandaşı Adrian Stefan Iones­cu’nun özel koleksiyonunda gün yüzüne çıktığı belirtilen açıklamada, koleksiyonerin, eseri şu anda hayatta olmayan İtalyan sanat tutkunu Ermi­ninio Bottini’den satın aldığı kaydedildi. Ionescu’nun, halı­nın Suzan Bayraktaroğlu’nun “Vakıf Halılar” kitabında yer alan “06.456” envanter numa­ralı eserle bire bir örtüştüğü­nü fark ettiği belirtilen açıkla­mada, “Türkiye’ye ait olduğu­nu öğrendiğinde hiçbir talepte bulunmadan gönüllü olarak ia­desi için harekete geçti” bilgi­sine yer verildi.

Açıklamada, desenleri, renkleri ve işçiliğiyle dikkati çeken, küçük bir karenin içine bile binin üzerinde düğüm sığ­dırılan halının, stilistik özel­likleriyle Uşak’ta dokunmuş olduğunu ortaya koyduğuna işaret edildi. Açıklamada, "Ha­lı, işlemlerin tamamlanması­nın ardından Türkiye’ye geti­rilerek Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’ne ulaştırıldı” ifadaleri kullanıldı.