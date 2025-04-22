5 ay sonra evsiz kalacak! 75 yaşındaki görme engelli Emine teyze gözyaşlarıyla seslendi: Tek göz oda istiyorum

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki görme engelli Emine Karakaya, mahkeme kararıyla evden tahliye edilecek. Kızı ve 10 yaşındaki torunuyla birlikte aynı evde yaşayan Karakaya, geçimini yalnızca 65 yaş aylığıyla sürdürüyor.

Yaklaşık 10 yıl önce temizlik yaptığı evde ikinci kattan düşen ve bu kazadan sonra gözlerinden hasar alan Emine Karakaya, 7 yıl önce tamamen görme yetisini kaybetti. O günden bu yana torunu Elif ile birlikte yaşamını sürdüren Karakaya'ya, bir süre sonra kızı Durdane Zevkirlioğlu da eşlik etmeye başladı.

Kirayı artırınca dava açıldı

Karakaya’nın yaşadığı evin sahibi R.K., geçtiğimiz yıl kirayı 2 bin 500 TL’ye çıkardı. Ancak Karakaya'nın kızı Durdane Zevkirlioğlu, yalnızca annesinin aldığı 4 bin 600 TL’lik 65 yaş aylığıyla geçindiklerini belirterek bu bedeli karşılayamayacaklarını söyledi. Aylık 2 bin TL kira ödemeye devam eden aileye karşı ev sahibi tarafından tahliye davası açıldı.

Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi, evin kira değerini aylık 5 bin TL olarak belirledi. Mahkeme, Karakaya ailesinin 56 bin TL geriye dönük eksik kira borcunu ödemesine ve evin tahliyesine hükmetti.

“Sadece bir oda istiyorum”

Mahkeme kararına göre beş ay içinde evi boşaltmaları gereken Emine Karakaya, zor durumda olduklarını belirterek destek çağrısında bulundu. Karakaya, "Her günüm ağlamakla geçiyor. Tek göz bir oda olsun kafamı sokacak bir ev istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Nereye gideceğiz, bilmiyorum. Evden çık diyorlar. Ev kirasını sürekli arttırıyorlar. Ev sahibi evden çıkartıyor bizi. Bir tek 65 yaş aylığı alıyorum, başka bir gelirim yok. Evden çıkartmaya çalışıyor, nereye giderseniz gidin diyorlar" dedi.

“5 ay sonra ev bulamazsak sokakta kalacağız”

Emine Karakaya’ya bakım sağlayan kızı Durdane Zevkirlioğlu ise çalışamadığını belirterek, "Annem sadece 4 bin 600 lira 65 yaş aylığı alıyor. Ben çalışamıyorum, başka bir gelirimiz yok. Tahliye davası açılmış ve kazanmış. Ayrıca 56 bin lira eksik kira yatırdığımız için borç kararı verdiler. 56 bin lirayı ödemeyi bırakalım başka ev tutacak gücümüz bile yok. 5 ay sonra başka ev bulamazsak sokakta kalacağız" şeklinde konuştu.