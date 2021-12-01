'5 ayda 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 binin doğal gazı kesildi'

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. 22 ayrı kanunda değişiklik öngören kanun teklifini değerlendiren Tarhan, CHP’nin her fırsatta dile getirdiği ve talep ettiği elektrik faturalarındaki TRT payının ve Enerji Fonu kesintisinin kaldırılmasını desteklediklerini söyledi. Tarhan, bu düzenlemelerin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren değil kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini önerdiklerini belirtti.

Tarhan, AK Parti sıralarına seslenerek şunları söyledi:

“Neden bu yükü kasım ve aralık aylarında hala vatandaşın omuzlarında bırakıyorsunuz? Neden vatandaşa iki ay borç çıkartıyorsunuz? Bizim sizden en temel farkımız bu. Biz, kimden gelirse gelsin, vatandaşın faydasına olan düzenlemelere ‘evet’ diyoruz. Elektrik faturalarında TRT payının ve Enerji Fonu’nun kaldırılmasını destekliyoruz. Ama ‘bu yetmez’ diyoruz. Gelin, birlikte vatandaşın önceliği olan sorunları çözelim. Emeklilikte yaşa takılanların haklarını teslim edelim, müjde bekleyen devlet memurlarına 3600 ek göstergeyi verelim, öğrencilerin KYK borçlarını silelim, asgari ücretten vergi almayalım, emeklilerin bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkaralım, eğitimcilere Öğretmenler Günü’nde 1 maaş ikramiye verelim, akaryakıtta çiftçiden ÖTV almayalım, doğal gaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV’yi kaldıralım, elektrikten kış ayları boyunca KDV almayalım.”

Vatandaşın öncelikli sorunlarının çözülmesi için verdikleri önergelerin komisyon görüşmelerinde reddedildiğini hatırlatan Tarhan, şöyle konuştu:

“Komisyonda verdiğimiz ek madde önergelerimizi kabul etmediniz. Millete ‘Elektrik faturasındaki TRT payını kaldırıyoruz’ dediniz. Ama teklife limanların özelleştirilmesini ve çift maaşı soktunuz. Komisyonda, ‘Elektrikte TRT payı ve Enerji Fonu’nu kaldırmak yetmez. Kara kış geliyor. Vatandaşın omzundaki yükü azaltalım, kış aylarında enerji ve ısınmada KDV’yi de kaldıralım’ dedik, siz kabul etmediniz.

5 ayda 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğal gazı kesildi. Çiftçinin borcu belini büktü. Enerji ve akaryakıta yapılan zamlar, üretimi durma noktasına getirdi. Gelin, vatandaşımıza destek olalım, borçları öteleyelim, faizleri affedelim, aboneliklerini açalım. Gelin, bu önerilerimize destek verin.”

“TRT halkın kanalı olduğunu unuttu”

TRT’nin bugüne kadar TRT payı ve bandrollerden elde ettiği gelirlere ilişkin konuşan Tarhan, şunları söyledi:

“Binlerce radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik bölümü mezunu işsizken TRT, cemaatin organizasyonlarında ve kanalında görev yapmış bir spor spikerine haftada 69 bin 500, ayda 278 bin lira ödedi. TRT bu ülkenin en büyük KİT’i, çalışan sayısı 7 bine yaklaşmış, ama dış yapımlara harcadığı paranın haddi hesabı yok. Yayınladığı dizilere bölüm başı milyonluk bütçeler ayıran TRT, vatandaşın elektrik faturalarından 8 milyar 923 milyon lira, satın aldığı cihazlardan ise bandrol geliri adı altında 11 milyar 888 milyon lira topladı. Bu paraları nereye harcadığını sorduğumuzda aldığımız yanıt, ‘Ticari sır’. Neyin ticareti, neyin sırrı?”

Tarhan, teklifle halihazırda işletme hakkı 30, 36 ve 39 yıllığına özelleştirilen limanların işletme sürelerinin 49 yıla uzatılmasının amaçlandığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Gelecek seçimlerde gideceğinize karar vermişsiniz, giderken de yandaşınıza, yoldaşınıza limanların rantını garantileme peşindesiniz. Yerli ve milli limanlarımızı ihalesiz vermeye çalışıyorsunuz. Ben, size yakından bildiğim bir örnekle göstereyim” diyerek Kocaeli Derince Limanı Safiport’un 2015 yılında özelleştirilmesinden önceki ve günümüzdeki hallerini uydu görüntüleri ile paylaştı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Geride kalan 6 yılda Derince Limanı’nın geldiği hale bakın. Betonlaşma, körfezi yok etme… Yatırıma elbette karşı değiliz. Ama yatırım başlığı altında yapılan bu talana karşıyız. Limanlar, çevre sorunu olduğu kadar millî güvenlik sorunudur. Katar’a, Singapur’a limanlarımızı sattığınız bu özelleştirmeler, ülkemizin uyuşturucu kaçakçılığı ile anılmasının sebebidir.”

“CHP iktidarında EYT’liler kazanılmış haklarını alacak”

Tarhan, teklifin 25. maddesi ile çift maaş uygulamasının yasallaştırılmaya çalışıldığını savunarak şunları söyledi:

“Partili Cumhurbaşkanı’nız, kazanılmış hakları geriye dönük yasa ile ellerinden alınan EYT’li vatandaşlarımıza “Yok öyle hem emekli olup hem gidip çalışmak” derken Kızılay, Yeşilay, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı gibi kendi atayacağınız kişilere çift maaş vermekten geri durmamak için yasa değiştiriyorsunuz. Bu kişiler hem bu dernek ve vakıflarda çalışacak hem de emekli maaşı alacak. Yönetim kurullarında görevlendirdiğiniz yandaşlarınıza maaşları çifter çifter dağıtırken EYT’liler yıllardır bekliyor. İnsanların umutlarıyla oynuyorsunuz. Buradan EYT’li vatandaşlarımıza sesleniyorum. CHP iktidarında kazanılmış haklarınızı alacaksınız.”