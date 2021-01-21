5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, çeşitli branşlarda toplam 5 bin sözleşmeli uzman erbaş(erkek) alınacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Jandandarma Genel Komutanlığı bünyesine; 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14’ü At Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) alınacak.