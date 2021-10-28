'5 bin yeni taksi' teklifi 10. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi UKOME toplantısında oy çokluğu ile 10. kez reddedildi.

UKOME ekim ayı görüşmeleri Genel Sekreter Can Akın Çağlar’ın başkanlığında Aksaray Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. 5 bin yeni taksinin hizmete girmesiyle ilgili olarak daha önce 9 kez reddedilen teklif, UKOME toplantısına 10'uncu kez getirildi.

Bir grup taksicinin dışarıda protesto gösterisi yaptığı sırada devam eden toplantıda, konuşan Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, hazırladıkları 5 bin yeni taksi projesi ile ilgili şu bilgiyi verdi:

"Bu yıl içerisinde taksi ile ilgili 50 bin civarında şikâyet aldık. Bu şikayetlerin birçoğu yol seçme, ya da yolcu seçme gibi şikayetler var. İstanbul’da taksiyle ilgili sorun var. Israrla UKOME’ye getiriyoruz. Sorunları çözmek istiyoruz. Ve bunu burada çözeceğiz. İstanbul’da nüfus iki kat artmış ama taksi sayısı artmamış durumda. Şu anda İstanbul 2018 verilerine 13 milyon turist geliyor. Turist artıyor ama bir türlü taksi sayısı artmıyor. Çok net olarak taksi artışı İstanbul’da kendini gösteriyor. 1,5 yıldır herkese anlattığımız 6 bin taksi meselesi bunlardan geliyor. Bin tanesi dönüştürmek üzere bir karar aldık. İhtiyaç 6 bin iken bin tanesini sağlamış olduk. Önümüzdeki günlerde sisteme katmış olacağız. Devamında şu an 5 bin taksiyi getirmiş durumdayız. Kalan ihtiyaçları bunla karşılamak istiyoruz. Biz bu 5 bin taksiyi biliyorsunuz kiralamak istiyoruz. Herhangi bir bireysel meta haline gelsin istemiyoruz. Taksi plakalarını satıp gelir elde etmek değil derdimiz. İstanbul’daki taksi modelinin kalitesini arttırmak istiyoruz.

"5 bin yeni takside 15 kişi çalışacak"

İstanbul’a özgün bir taksi tasarlamaya çalışıyoruz. Şoför özlük hakları ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yapılan kötü davranışlar ya da yolcu seçme davranışları şoförlerin görmüş olduğu baskı ile alakalı. Bizim hazırlamış olduğumuz sistemde şoförlerin maaşları sabit olacak, bu maaşla birlikte şoförlük bir meslek olacak. Şoförlerin haftada 45 saat çalışacak bir sistemden bahsediyoruz. Yıllık izinlerin haftalık izinlerin olacağı bir mesai planlıyoruz. Gün içeresinde yemek yemeleri gerekiyor işe geliş gidişlerde servis kullanıyor olmaları, 5 bin takside 15 bin kişinin çalışacağını düşünüyorum."

"Medya bizi kötü gösterdi"

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da toplantıda söz alarak bir kez daha yeni taksi sistemine itiraz etti. Aksu, "Taksinin tarifesi çok ucuz olduğu için talep oluşuyor, doğal olarak taksi sayısının artışına gerek varmış gibi görünüyor. İstanbul'da İki 'T' sorunu var biri trafik diğeri toplu taşıma. Trol hesaplarla bize saldırıyorlar, Ulusal basında bizi kötü gösterip bizi halka düşman gösteriyorsunuz. Şoför arkadaşlarımız ‘Hayatımızda bu kadar itibarsızlaştırmadık’ diyorlar. Medya bizi kötü gösterdi." diye konuştu.

"Eyüp bey hep plaka sahipleri yanında açıklama yaptı"

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ise "Ben şahsen bugüne kadar Eyüp beyin şoför tarafında bir açıklama yaptığına şahit olmadım. Eyüp bey hep plaka sahipleri yanında açıklama yaptı. Talihsiz bir şekilde bizim filomuzdan örnek verdi. İETT binlerce sürücü çalıştıran bir kurum. Kadrosuna, kıdemine, performansına göre değişik kademelerde maaşlar var. 4 bin 500 TL doğru ama iki katı alan da var. Toplu taşımanın yüzde 60’ını biz sağlıyoruz. Her gün 4 milyon yolcu taşıyoruz. Sayılarla manipülasyon yapsaydık sizin daha önceki oturumdaki ‘ölçmezseniz yönetemezsiniz’ eleştirinizle karşılaşamazdık. Biz ölçtük, çalışma yaptık. Yolcu ile taksici buluşamıyor.” dedi.

İBB Genel Sekreter Can Akın Çağlar da eleştirilere şu cevabı verdi:

“16 milyonun feryadını buraya taşıyoruz. Görevimiz bu. Bir taksi sisteme dahil edilirse 7 araç trafikten çekiliyor. Hangi yatırım var ki sermaye tarafı yüzde 43, emek tarafı yüzde 13 alacak? Biz ayda 320 milyon TL, İETT’yi ucuz ulaşım sağlaması için sübvanse ediyoruz. 5 bin taksi için de sübvanse gerekirse sağlamaktan çekinmeyiz. 1990 yılında 7 milyon nüfus bugün 16 milyon gözükse de mülteci ve turistle 20 milyona hizmet ediyoruz. 17 bin 395 taksinin yetmediği bilimsel verilerle de ortaya konuyor. Konu artık topluma mal oldu. 5 bin taksi 4 şoförden 20 bin kişiye bugünkü ekonomik koşullarda istihdam demektir. Bunu da gözardı etmeyin. Bu sorunun toplumsal tramvaya dönüşmemesi adına tekrar gündeme getirdik.”

Konuşmaların ardında yapılan UKOME oylamasında, iktidar temsilcilerinin oylarıyla İBB yönetiminin 5 bin yeni taksinin sisteme dahil edilmesi yönündeki teklifi 10'uncu kez reddedildi.