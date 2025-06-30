5 farklı akıllı kanser ilacı SGK kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastalarının uzun süredir beklediği önemli bir adımın atıldığını belirterek, “25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacı SGK kapsamına aldık. Böylece hastalarımız bu ilaçlara artık dava açmadan, doğrudan ulaşabilecek” dedi.

Erdoğan, daha önce hastaların bu ilaçları kendi imkanlarıyla temin etmek zorunda kaldığını ve tedavi süreçlerinde ciddi maddi zorluklar yaşandığını anımsatarak, "Yeni düzenlemeyle bu mağduriyetlerin önüne geçiyoruz," ifadesini kullandı.

Kanser tedavilerine yönelik bu önemli adımın yanı sıra, Hemofili A hastalarının evde kolaylıkla kullanabileceği, deri altına uygulanabilen kanama önleyici bir ilacın da SGK geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı.

Erdoğan, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yönelik tedavi süreçlerinde de benzer şekilde yeni düzenlemeler yapıldığını, hastaların ilaca erişiminde kolaylık sağlandığını belirtti.

Söz konusu düzenlemelerin sağlık alanındaki reformların devamı niteliğinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık hizmetlerine erişimi her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sisteminde son 22 yılda kaydedilen ilerlemelere de dikkat çekerek şunları söyledi:

SGK tarafından 504 milyon reçete karşılandı

“2002 yılında göreve geldiğimizde sorunlar yumağında kaybolmuş alanların başında sağlık geliyordu. O dönemde nüfusumuzun yalnızca yüzde 70’i sosyal güvenlik şemsiyesi altındaydı. Hamdolsun bugün nüfusumuzun neredeyse tamamını bu şemsiyenin altına aldık.”

2024 yılı içinde SGK tarafından toplam 504 milyon reçetenin karşılandığını belirten Erdoğan, bu reçetelerde kullanılan ilaçların maliyetinin 305 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Erdoğan, “2000’li yıllarda geri ödeme kapsamında sadece 3.986 ilaç bulunuyordu. Bugün bu sayı 8.522’ye yükseldi. Geldiğimiz noktada sağlık hizmetine erişim bir imtiyaz değil, zengin-fakir farkı olmadan tüm vatandaşlarımızın yararlandığı bir haktır,” şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacının geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin, "Düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, 5 akıllı ilacın SGK geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin paylaşımda bulundu.Işıkhan, şunları kaydetti:

"Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum."