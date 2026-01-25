5 günlük bebeğe şiddet davasında hemşire polise teslim oldu
2021 yılında Kahramanmaraş'ta tedavi gören 5 günlük bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire Hazel D.B, hakkında verilen tutuklu yargılama kararının ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığın "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına hükmedilmişti. Yenidoğan bakım ünitesinde yaşandığı öne sürülen olayla ilgili adli sürecin sürdüğü, Hazel D.B'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2021 yılında henüz 5 günlük olan D.E.B'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel D.B'nin, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki bir polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.
Hazel D.B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Ne olmuştu?
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel.D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.
23 Ocak'ta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.