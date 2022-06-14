5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFAD'dan açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.

Ankara Valiliği de, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Salı) öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısı yaptı. (AA-İHA)