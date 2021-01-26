5 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), mali destek sağladığı iddia edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kimlikleri tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliden 25'i İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yurt dışında olduğu belirlenirken 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.