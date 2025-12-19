5 ilde vergi ve kara para operasyonu: 26 şirkete baskın, 35 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarıyla aralarında büyük şirketlerin de bulunduğu 'mali müşavirler' operasyonunda 26 firmaya baskın yapılırken, 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aralarında önemli şirketler var
Operasyon kapsamında sabah saatlerinde Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da bulunduğu 26 şirkete ve bir mali müşavire baskın yapıldı.
“Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen çalışmada 35 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerdeki arama ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.