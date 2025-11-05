5 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ... Az önce deprem mi oldu? İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa deprem oldu mu?
Balıkesir Sındırgı'da yaşanan depremler halkı tedirgin etmeye devam ediyor. Bölgede her gün onlarca sarsıntı yaşanıyor. Bu depremlerden İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale de etkileniyor. Bugün yine "son depremler" araması pik yapmış durumda... İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin en son verileri...
Bugün ülkemizde onlarca deprem yaşandı. Bu depremlerin büyük bölümü yine Balıkesir Sındırgı'da yaşandı. Vatandaşların korkusu devam ederken her gün "son depremler" araması yapılıyor. Verileri incelemek isteyen binlerce kişi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitesini kontrol etmek istiyor. İşte ayrıntılar...
Son depremler (5 Kasım 2025)
08.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08.35 – Marmara Denizi, Adalar (İstanbul) – 1.1
08.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08.24 – Çat (Erzurum) – 1.6
08.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
07.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
07.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06.14 – Salihli (Manisa) – 1.7
06.10 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.2
06.09 – Salihli (Manisa) – 1.2
05.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
05.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.33 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.4
05.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
05.29 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.9
05.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.22 – Bulanık (Muş) – 1.7
05.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
04.57 – Simav (Kütahya) – 1.3