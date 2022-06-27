5 kent için taşkın uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçeleri, Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu, Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile Bartın'ın Merkez ve Sinop'un Ayancık ilçesinde, taşkın riskinin tehlikeli boyuta geldiği belirtildi.

Duyuruda, "Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'ın Kozcağız beldesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

Etkisini sürdüren sağanağın ardından merkeze bağlı Kozcağız beldesinden geçen Avu Deresi'nin taşması sonucu sokak ve caddeler su altında kaldı. Bazı vatandaşlar cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle evlerinden çıkamadı.

Birçok iş yeri ile evlerin zemin ve bodrum katlarını da su bastı.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde menfez temizliği ve kanal açma çalışmalarıyla biriken suyu tahliye ediyor.

Kastamonu'da taşan çaylar su baskınlarına neden oldu

Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu.

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

İnebolu Kaymakamlığından da vatandaşların, çayın taşması nedeniyle sokağa çıkmamaları, giriş ve birinci katta oturanların üst katlara çıkarak tedbir almaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Kastamonu-İnebolu kara yolu, Küre ilçesi yakınlarında heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. İlçeye ulaşım, Abana ve sahil yolu üzerinden sağlanıyor.

Şenpazar-Cide arasında da toprak kaymaları yaşanıyor. Ulaşımın kapalı olduğu yolda ekipler önlem aldı.

İnebolu Çayı'nın üzerinde Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı mevkisi ile terminal mevkilerinde bulunan ve yayaların kullandığı demir köprüler de yıkıldı. Köprünün yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İlçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

Bozkurt'ta Ezine Çayı taştı

Geçen yıl 11 Ağustos'ta sel yaşanan Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı.

Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü. Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Bozkurt İlişi köyünden geçen çayın taşması sonucu köydeki bazı evler su altında kaldı. Evlerde kalanların tahliye edilmesine çalışılıyor.

İlişi köyü azası Hasan Karal, AA muhabirine, geçen yıl 11 Ağustos'ta da sel felaketi yaşadıklarını hatırlattı.

Köylerinin yarısının sular altında kaldığını belirten Karal, "Birinci katlarda kalanları kurtarmaya çalışıyoruz. Gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Takdir Allah'ın, yapacak bir şeyimiz de kalmadı." dedi.

Belediye ve DSİ ekipleri de bölgede çalışma yürütüyor.

Karabük

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yaşanan heyelan nedeniyle Necati Ören Caddesi ulaşıma kapandı.

Ibrıcak köyünde tarım alanları zarar gördü, kara ve demir yolları geçen iki köprüden kontrollü geçiş sağlanıyor.

Değirmenyanı köyünde de heyelan nedeniyle ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

İlçede tehlike altındaki yol, köprü ve hemzemin geçitlerde İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kriz masası oluşturan Karabük Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

İlçede dün sağanak nedeniyle Şeker Deresi'nin üzerinde bulunan köprünün bir bölümü kısmen çökmüş, bazı iş yerlerini su basmış, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Atatürk Mahallesi'nde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapanmıştı.