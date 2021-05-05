5 Mayıs COVID-19 günlük vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Covid-19) günlük vaka tablosunu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 229 bin 491 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 414 oldu.

Test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594, vefat sayısı 41 bin 883, ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu.



