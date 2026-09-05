5 milyonluk takılarla kaybolduğu iddia edilmişti: Gelin gözaltına alındı

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve yöresel geleneklerin yaşatıldığı düğünün ardından başlayan “kayıp gelin ve takılar” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Milaslı M.A. ile Özbekistan uyruklu M.C.’nin evliliği dolayısıyla düzenlenen düğün üç gün üç gece sürdü. Düğünün ardından gelinin evden ayrıldığı, yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu öne sürülen altın ve ziynet eşyalarının da bulunamadığı iddia edildi.

Polis ekipleri gelini bulup gözaltına aldı

Ailenin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kayıp olduğu bildirilen Özbekistan uyruklu gelin tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyette ilk ifadesi alınan gelin ise hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. M.C.’nin, düğünde takılan ve daha sonra kaybolduğu öne sürülen altın ve ziynet eşyalarını kendisinin almadığını söylediği öğrenildi.

Evde arama yapıldı, takılar bulunamadı

Polis ekipleri, gelinin gözaltına alındığı evde de arama yaptı. Ancak aramada kayıp olduğu öne sürülen altın ve ziynet eşyalarına rastlanmadı.

Yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen takıların nerede olduğu henüz belirlenemedi. Olayla bağlantılı başka kişi ya da kişilerin bulunup bulunmadığının tespiti için soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Aile sabah gelinin evde olmadığını fark etti

İddiaya göre aile, düğünün ardından sabah saatlerinde gelinin evde bulunmadığını fark etti. Ardından yapılan kontrolde düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarının da yerinde olmadığı görüldü.

Bunun üzerine aile güvenlik güçlerine başvurdu ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gelinin bulunarak gözaltına alınmasıyla dosyada yeni bir aşamaya geçildi.

Düğün üç gün üç gece sürmüştü

Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’ndeki düğün, bölgenin geleneksel düğün kültürünün yaşatıldığı büyük bir organizasyona dönüşmüştü. Üç gün üç gece süren düğünde yöresel geleneklerin yanı sıra gece yağlı güreşleri de düzenlendi.

Yalçın Üncül, Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Recep Kara ve Feyzullah Aktürk’ün de aralarında bulunduğu tanınmış pehlivanların katıldığı güreşlerde Feyzullah Aktürk başpehlivan oldu.

Gözaltına alınan gelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kayıp olduğu iddia edilen yaklaşık 5 milyon liralık altın ve ziynet eşyalarının akıbetinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelinin hukuki durumunun ise soruşturma ve adli işlemlerin ardından netleşmesi bekleniyor.