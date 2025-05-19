5 saatte 'bir asgari ücret' toplayan dilenciler yakalandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalanan 3 dilenci 5 saatte 24 bin 665 TL topladı. Zabıta ekipleri dilencilerin topladığı paraya el koyarken, dilencilere de bin 406 TL para cezası uyguladı.
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Sungurlu ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nda takibe alınan 3 dilenci, kovalamaca sonucu yakalandı.
Belediye binasına götürülen dilencilerin üst aramasından toplam 24 bin 665 TL çıktı.
Zabıta personeli tarafından sayılan paralara el konulurken, ele geçirilen para kamuya aktarılmak üzere Belediye Encümenine havale edildi.
5 saatte topladıkları para asgari ücreti geçti
Öte yandan, dilencilerin 24 bin 665 TL parayı yaklaşık 5 saat içinde topladığı öğrenildi. Şahıslara bin 406 TL para cezası uygulandı.