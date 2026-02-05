5 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı... Barajlar doldu mu?
İstanbul'da yağışlar yüz güldürüyor ve her geçen gün baraj doluluk oranı yükseliyor. En son durumu merak eden vatandaşlar "İstanbul'da barajlar doldu mu" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
Yağmur son günlerde İstanbul'da etkili oluyor. Bu durum da barajlara bir hayli yarıyor. Günler ilerledikçe barajlarda da oranlar artıyor. Bugün yine İSKİ verileri paylaştı ve şimdi "Barajlar doldu mu" sorusu geliyor.
İstanbul'da barajlar doldu mu?
İSKİ'nin 5 Şubat 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 33.73'e çıktı. Bu oran dün yüzde 33.27'ydi.
Barajların doluluk oranları
Ömerli: %47
Darlık: %52
Elmalı: %91
Terkos: %21
Alibey: %29
Büyükçekmece: %24
Sazlıdere: %21
Istrancalar: %70
Kazandere: %10
Pabuçdere: %10