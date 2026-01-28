5 ülkede eş zamanlı operasyon: Kırmızı bültenle aranan 14 zanlı Türkiye’de

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre; Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, farklı suçlardan aranan toplam 14 şüpheli yakalanarak ülkemize getirildi.

'Çirkinler' örgütünün yöneticisi de yakalandı

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber ve Asayiş birimleri ile ilgili il emniyet müdürlüklerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisinin de yakalandığını açıkladı.

Suç dosyaları kabarık

Yakalanan isimler arasında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kasten öldürme”, “yağma”, “uyuşturucu ticareti”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “hırsızlık”, “dolandırıcılık” ve “resmî belgede sahtecilik” gibi ağır suçlardan kırmızı bültenle aranan şahıslar yer aldı. Ayrıca, ulusal seviyede aranan bir firarinin de Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iadesi sağlandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında organize suç örgütleri ve ağır suç failleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, “Hangi bültenle aranırsa aransın, suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.